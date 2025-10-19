Como-Juventus, le formazioni ufficiali: ecco l'ex Morata dal 1', la scelta su Vlahovic
Sono state diramate le formazioni ufficiali del lunch match domenicale tra Como e Juventus. Al Sinigaglia i padroni di casa sorprendono in parte con le scelte titolari, in particolare sulla trequarti dove attorno a Nico Paz ruoteranno Vojvoda alto a destra e Caqueret. In attacco confermatissimo il grande ex Alvaro Morata. Scendendo in linea mediana la coppia Perrone-Da Cunha, in difesa Smolcic e Moreno i laterali di Ramon-Kempf. A sorpresa Fabregas lascia in panchina Martin Baturina, il grande atteso dopo il match con l'Atalanta, così come il punto fermo Alex Valle sull'out mancino. Diego Carlos si riaccomoda in panchina dopo due gare da titolare consecutive.
Lato Juventus, invece, Tudor spezza i dubbi in attacco e sceglie Jonathan David dal 1' al posto di Vlahovic, con Conceicao-Yildiz alle spalle del canadese. Fuori Gatti, al suo posto Kelly in coppia con Rugani, Kalulu - e non Kostic - con Cambiaso sui binari laterali. Chiude il classico centrocampo senza alcuna variazione rispetto alla consuetudine, McKennie parte dalla panchina.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Caqueret; Morata.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Douvikas, Kuhn, Baturina, Posch, Diego Carlos, Diao, Bonsignori, Van der Brempt, Cerri.
Allenatore: Dani Guindos (Fabregas squalificato un turno).
JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, K.Thuram; Conceicao, Yildiz; David.
A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario.
Allenatore: Igor Tudor.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.