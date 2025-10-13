La Juventus in prestito: Douglas Luiz a stento in Premier. Bene Weah con De Zerbi

Molti dei prestiti della Juventus nascondono futuri riscatti quasi certi. E' questo il caso di Nico Gonzalez, di Douglas Luiz ma pure di Timothy Weah, mentre sul destino di Arthur e Facundo Gonzalez non ci sono ancora certezze.

DOUGLAS LUIZ (Nottingham Forest)

Dopo i problemi nel suo anno alla Juventus, il brasiliano ha forzato la mano per tornare in Premier League ma ancora non è riuscito a incidere neanche nella nuova tappa della sua carriera: dopo tre partite a fine settembre fra Premier, Europa League e Coppa di Lega, il classe '98 non ha più messo piede in campo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 25 milioni che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 1

NICO GONZALEZ (Atletico Madrid)

Dopo due partite con la Juventus in campionato, l'argentino ha ascoltato il richiamo del Cholo Simeone volando a Madrid. Sono 7 le presenze fin qui fra campionato e Champions League, con tanto di gol all'esordio contro il Villarreal.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 32 milioni che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni

Presenze: 7

Reti: 1

Assist: 0

TIMOTHY WEAH (Olympique Marsiglia)

Dopo le polemiche estive, alla fine lo statunitense è riuscito a raggiungere l'OM, sua prima scelta. Con De Zerbi sta trovando tanto spazio, in totale sono 9 le presenze fra campionato e Champions League, con anche un gol nella sconfitta col Real Madrid.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 14,4 milioni più bonus che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni

Presenze: 9

Reti: 1

Assist: 0

ARTHUR (Gremio)

Dopo tanti prestiti in Europa, il brasiliano è tornato in patria nel club che lo lanciò nel grande calcio. E fino a questo momento sono 5 le presenze, tutte da titolare, col Gremio in stagione.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

FACUNDO GONZALEZ (Racing Santander)

L'uruguayano nelle ultime ore del mercato estivo ha scelto la seconda divisione spagnola per proseguire il proprio percorso di crescita. Col Racing ha fin qui messo insieme 5 presenze, facendo alzare progressivamente il suo minutaggio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0