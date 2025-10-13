Svilar: "Non ho mai pensato di lasciare la Roma. Gasperini legge il gioco come pochi"

"Ci sono stati giorni in cui ero arrabbiato e frustrato. Non è facile allenarsi e non giocare per 4-5 anni". Parla così Mile Svilar, portiere della Roma, a La Repubblica, raccontando anche i periodi difficili che ha trascorso in carriera: "Oggi posso dire che mi hanno aiutato molto mentalmente. Non ho mai pensato di mollare, ma è stato difficile non portare il calcio a casa. La mia famiglia mi ha aiutato molto. Ho lavorato tanto sul fisico e su aspetti che chi gioca ogni tre giorni non può curare. Sapevo che sarebbe arrivata la mia occasione. A essere onesto però quando arrivai, non mi aspettavo di giocare. Sapevo che sarei stato il secondo. È stata dura".

Cosa vi chiede Gasperini?

"La massima concentrazione. Lui è abbastanza… non dico furbo, ma uno che sa come gestire la partita. Se stiamo vincendo, lui alza la soglia dell'attenzione. Sempre. Tiene di più agli allenamenti tra tutti quelli che ho avuto fino a ora. Poi la parte tattica… legge il gioco come pochi".

Prima del rinnovo con la Roma, si è mai sentito lontano dai giallorossi?

"Nelle trattative ci sono momenti difficili. Momenti in cui si dice qualcosa che non si pensa, da entrambe le parti. Però no, non ho mai pensato di lasciare la Roma".