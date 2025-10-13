Un attesa durata circa due anni. Ma Diaw ritrova il gol e porta il Cittadella alla vittoria

Domenica 29 ottobre 2023, una data che ci riporta indietro di poco meno di due anni. Una data che allora vedeva il Bari impegnato nella sfida del 'Rigamonti' contro il Brescia (di Massimo Cellino), gara che era terminata 1-2 in favore dei pugliesi. Sfida comunque non semplice, per i galletti, che si alla ripresa del secondo tempo si trovano sotto di un gol: poi, al 58', azione in contropiede e gol di Davide Diaw. 1-1, e sfida poi decisa da capitan Vicari, ma questa è un'altra storia.

Occorre concentrarsi sul gol di Diaw, perché era stato l'ultimo fino alla 'liberazione' di ieri, quando è tornato ad assaporare la rete dopo ben 714 giorni. Il cronometro segnava il minuto 86 del match contro la Triestina, e da un lancio in profondità di Vita ecco il magistrale stop di Diaw bravo a sorprendere Silvestri e battere Matosevic con preciso destro all'angolino: non solo il ritorno al gol, ma anche il ritorno alla vittoria del suo Cittadella, formazione dove è approdato - o meglio, tornato 5 anni dopo l'ultima volta - lo scorso 3 febbraio.

Una stagione, quella passata, costellata dagli infortuni, da alcune problematiche che lo hanno reso poco disponibile per tentare di portare alla salvezza i veneti, che arrivano dalla retrocessione dalla Serie B, ma ora una nuova storia sembra potersi scrivere.