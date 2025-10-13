Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime

Brutte notizie per la Juventus: Gleison Bremer ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il difensore brasiliano sarà sottoposto nelle prossime ore a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, una procedura chirurgica che permette la rimozione della parte danneggiata del menisco, riducendo i tempi di recupero rispetto ad altre operazioni.

In linea generale, il recupero da un infortunio di questo tipo è stimato tra i 20 e i 30 giorni. Tuttavia, nel caso di Bremer, la situazione presenta delle criticità che impongono grande prudenza. Il centrale bianconero aveva già subito, nella scorsa stagione, un infortunio grave allo stesso ginocchio sinistro, che lo aveva costretto a un lungo stop di circa 10 mesi. Il nuovo problema, seppur di natura diversa, coinvolge nuovamente un’articolazione già messa a dura prova.

Nonostante il lungo periodo di inattività, Bremer è tornato in campo con grande determinazione in questa stagione, disputando 5 delle 8 partite giocate finora dalla Juventus. Il minutaggio accumulato è stato elevato, segno della fiducia di Tudor e dell’importanza del giocatore nella linea difensiva bianconera. Tuttavia, il carico improvviso potrebbe aver influito sulla nuova lesione.

Il rientro in campo dovrà ora essere gestito con estrema attenzione. Al momento, non esistono tempi certi per il recupero: tutto dipenderà dalla risposta del ginocchio all’intervento. Lo staff medico della Juventus valuterà con cautela ogni passo, con l'obiettivo primario di garantire al difensore un pieno recupero fisico ed evitare ulteriori ricadute.

