Venezia, Lella: "Cesena ed Hellas i due snodi della prima parte della stagione"

Con cinque punti di disavanzo dal Modena primo in classifica, il Venezia di Giovanni Stroppa riprenderà il campionato dopo la sosta per le Nazionali con l'impegno in casa dell'Empoli. In vista della sfida del 'Castellani' Nunzio Lella, centrocampista del club lagunare, ha preso la parola attraverso le colonne de La Nuova di Venezia.

L'ex Bari, fra i vari temi si è soffermato sulla sliding door che ha rappresentato la gara contro il Cesena persa per 2-1 al 'Penzo'.

"Sicuramente abbiamo analizzato la partita con il mister e abbiamo capito gli errori commessi. Poi, credo che la partita di Verona (in Coppa Italia contro l'Hellas, ndr) ci abbia dato qualcosa in più a livello di gruppo. Al Bentegodi hanno disputato la partita i ragazzi che hanno giocato un po' meno, me compreso, facendoci trovare pronti. Questo ha creato quel feeling importante tra di noi e una competizione giusta che, a lungo andare, credo possa aiutare".