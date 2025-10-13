TMW Radio Picerno, Greco: "Si, stiamo definendo l'accordo con Bertotto per la panchina"

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, format di TMW Radio dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Generale del Picerno Vincenzo Greco, che ha fatto il punto della situazione dopo l'esonero di mister Claudio De Luca. Confermando poi ciò che avevamo anticipato, ovvero l'imminente arrivo di mister Valerio Bertotto.

Queste le parole del dirigente rossoblú: "Non so se mister Bertotto verrà ufficializzato stamani, o domani, stiamo facendo delle chiacchierate, ma noi abbiamo grande stima di lui e lui ha in noi, e se dovesse accettare sarà un grande onore per noi. È un allenatore molto preparato, la sua carriera parla chiaro, e gli ottimi risultati raggiunti anche, manca solo l'ufficialità ma stiamo definendo alcuni dettagli. [...] Non ho fatto altre chiamate, non mi piace parlare con molti profili, è Bertotto ha le caratteristiche giuste per continuare a portare avanti il nostro progetto".

Piu tardi, sul nostro sito, l'intervento intragrale del dirigente.