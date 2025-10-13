"Lo stadio è tutto esaurito. Noi anche": l'Entella annuncia il sold out per la gara con la Samp

Due settimane di sosta per la Serie B che, come la Serie A, ha visto una pausa del campionato - la seconda stagionale - per gli impegni della Nazionale: il torneo 2025-2026, vedrà l'8ª giornata giocarsi nel weekend che chiuderà questa settimana appena iniziata, e ad aprire le danze di suddetto turno sarà lo stadio comunale di Chiavari, dove i padroni di casa della Virtus Entella riceveranno la Sampdoria. Appuntamento a venerdì 17 ottobre, alle ore 20:30, per un match che ha già grandi numeri.

Come infatti aveva fatto sapere il club ospitante, già nella giornata di venerdì era andato sold out il settore ospiti, mentre è di poco fa la notizia che proprio lo stadio è già tutto esaurito. E non è mancata la geniale nota social della società di patron Gozzi, che su Instagram ha scritto: "Lo stadio è tutto esaurito. Noi anche", dando poi l'appuntamento a venerdì con la precisazione "se ci arriviamo".

Altra nota di merito a un aspetto, quello comunicativo, sul quale il club ha pochi eguali.

Intanto, guardiamo anche a quello che è il programma completo del turno:

SERIE B, 8ª GIORNATA

Venerdì 17 ottobre 2025

Ore 20.30 Virtus Entella-Sampdoria

Sabato 18 ottobre 2025

Ore 15.00 Frosinone - Monza

Ore 15.00 Mantova – Südtirol

Ore 15.00 Pescara-Carrarese

Ore 15.00 Reggiana-Bari

Ore 17.15 Juve Stabia-Avellino

Ore 19.30 Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre 2025

Ore 15.00 Palermo-Modena

Ore 17.15 Empoli-Venezia

Ore 19.30 Catanzaro-Padova