Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1

Si è chiusa la seconda giornata di Serie A Femminile con la prima vittoria stagionale per il Parma. Le Ducali hanno piegato per 2-1 in rimonta il Sassuolo. Neroverdi avanti con Caiazzo, poi nella ripresa le padrone di casa hanno ribaltato il match grazie alle reti di Pondini e Cox.

Serie A Women 2ª giornata

Sabato 11 ottobre

Lazio-Genoa 2-1

9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)

Juventus-Como Women 0-1

84’ Nischler

Fiorentina-Inter

41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)

Domenica 12 ottobre

Milan-Roma 1-2

76' De Sanders (M), 83' Corelli (R), 90+1' Giugliano (R)

Ternana Femminile-Napoli Women 3-4

Parma-Sassuolo 2-1

43’ Caiazzo (S), 57’ Pondini (P), 91’ Cox (P)

Classifica: Roma 6, Lazio 6, Napoli Women 6, Inter 4, Milan 3, Como Women 3, Parma Femminile 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Genoa 0, Fiorentina 1, Ternana Femminile 0.