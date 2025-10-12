Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1

Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:04Calcio femminile
Alessandra Stefanelli

Si è chiusa la seconda giornata di Serie A Femminile con la prima vittoria stagionale per il Parma. Le Ducali hanno piegato per 2-1 in rimonta il Sassuolo. Neroverdi avanti con Caiazzo, poi nella ripresa le padrone di casa hanno ribaltato il match grazie alle reti di Pondini e Cox.

Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa 2-1
9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)
Juventus-Como Women 0-1
84’ Nischler
Fiorentina-Inter
41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma 1-2
76' De Sanders (M), 83' Corelli (R), 90+1' Giugliano (R)
Ternana Femminile-Napoli Women 3-4
Parma-Sassuolo 2-1
43’ Caiazzo (S), 57’ Pondini (P), 91’ Cox (P)

Classifica: Roma 6, Lazio 6, Napoli Women 6, Inter 4, Milan 3, Como Women 3, Parma Femminile 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Genoa 0, Fiorentina 1, Ternana Femminile 0.

Articoli correlati
Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"... Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Dopo sei anni la Roma Women saluta Ceasar. La portiera si trasferisce al Parma Dopo sei anni la Roma Women saluta Ceasar. La portiera si trasferisce al Parma
Juventus Women, Bertucci passa al Parma. Approda in Emilia con la formula del prestito... Juventus Women, Bertucci passa al Parma. Approda in Emilia con la formula del prestito
Altre notizie Calcio femminile
Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"... Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta... Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica... Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica
Serie A Femminile, continua la seconda giornata: c'è il big match tra Milan e Roma... Serie A Femminile, continua la seconda giornata: c'è il big match tra Milan e Roma
Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa... Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"... Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
4 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 ottobre
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, domani esami strumentali per Moise Kean. Intanto domattina lascerà il ritiro Bastoni
Immagine top news n.1 Kean salta l'allenamento dell'Italia e si sottopone agli esami. Si scalda già Pio Esposito
Immagine top news n.2 Zidane sul ritorno alla Juventus: "È nel mio cuore, ma il mio obiettivo è la Nazionale"
Immagine top news n.3 Le verità di Spalletti: "Nazionale, De Laurentiis, Icardi e Totti". L'intervento integrale
Immagine top news n.4 A star is born: le due settimane indimenticabili di Francesco Pio Esposito
Immagine top news n.5 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
Immagine top news n.6 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.7 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Danimarca-Grecia, le formazioni ufficiali: c'è aria di Napoli-Roma, con Hojlund e Tsimikas
Immagine news Serie A n.2 Croazia-Gibilterra, le formazioni ufficiali: Baturina tra le linee, dal 1' anche Moro e Bradaric
Immagine news Serie A n.3 Hysaj recordman di presenze con l'Albania: i complimenti 'social' da parte della Lazio
Immagine news Serie A n.4 Balotelli: "Non vedo più la voglia di vestire la maglia azzurra. Esposito e Camarda forti"
Immagine news Serie A n.5 Italia, domani esami strumentali per Moise Kean. Intanto domattina lascerà il ritiro Bastoni
Immagine news Serie A n.6 Carlos Augusto: "In Brasile vedevo l'Inter di Adriano, mi ha aperto le porte dei grandi trofei"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Immagine news Serie B n.2 I nuovi acquisti in Serie B - Südtirol, un gol in sette giornate: il ritorno amaro di Pecorino
Immagine news Serie B n.3 I nuovi acquisti in Serie B - Spezia, delusione Artistico. Sostituire Pio Esposito non era facile
Immagine news Serie B n.4 I nuovi acquisti in Serie B - Sampdoria, Liam Henderson fatica a incidere: lo scozzese cerca il riscatto
Immagine news Serie B n.5 I nuovi acquisti in Serie B - Reggiana, Rover lontano dal rendimento che aveva al Sudtirol
Immagine news Serie B n.6 I nuovi acquisti in Serie B - Pescara, Andrea Oliveri la luce in mezzo alle difficoltà
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, è iniziata la caccia al nuovo allenatore: al momento c'è Taurino in pole
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, avanti con Maiuri: la società riconferma l'allenatore
Immagine news Serie C n.3 Serie C, colpo esterno per il Lecco. Benevento e Ascoli a valanga, ok l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.4 Albinoleffe-Lecco, paura per un tifoso caduto da una balaustra: gli aggiornamenti
Immagine news Serie C n.5 Picerno, esonerato mister De Luca. Panchina affidata momentaneamente a Di Deo
Immagine news Serie C n.6 Altro ribaltone in serie C: salta la panchina del Picerno
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, continua la seconda giornata: c'è il big match tra Milan e Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?