L'Empoli vuole Dionisi, ma serve un ulteriore sacrificio economico per la quadra

Come già emerso nella giornata di ieri, l'Empoli ha deciso per l'esonero di mister Guido Pagliuca, che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi, nella settimana che porta alla ripresa del campionato dopo la sosta Nazionali, che ha tenuto fermo anche il torneo di Serie B. Avevamo già anticipato anche colui che dovrebbe divenire il nuovo tecnico azzurro: la società toscana ha optato per il ritorno di Alessio Dionisi, che aveva già guidato la squadra in quella che sembra ormai una lontana stagione 2020-2021.

Attenzione però, Dionisi è ancora legato al Palermo, con il quale lo scorso anno aveva sottoscritto un contratto valevole anche per la stagione attuale (e opzione per la successiva in caso di Serie A), e sta trattando la risoluzione. Ma, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, serve un sacrificio economico ulteriore da parte dell’Empoli per arrivare alla quadra finale: alacre lavoro da ambo le parti, ma l’accordo per il momento non c’è.

Intanto, a completezza di informazione, il quadro completo di tutte le panchine di Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo)

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo)

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato)

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo)

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo)

Spezia - Luca D'Angelo (confermato)

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)