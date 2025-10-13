Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno

Si è conclusa ieri la seconda giornata di Serie A Women. A Roma continua il momento d’oro delle campionesse in carica, che espugnano il campo del Milan per 2-1. Le rossonere avevano illuso con il vantaggio di De Sanders al 76’, ma nel finale la squadra di Spugna ribalta tutto con Corelli e Giugliano, firmando una vittoria di carattere e maturità.

Soffre ma vince anche la Lazio, che batte 2-1 il Genoa grazie alle reti di Simonelli e Goldoni, quest’ultima decisiva al rientro dopo l’infortunio. Le biancocelesti restano in vetta insieme al Napoli Women, protagonista di un pirotecnico 4-3 sul campo della Ternana Femminile in una gara ricca di emozioni e capovolgimenti. La sorpresa di giornata arriva però da Vinovo, dove la Juventus incassa la prima sconfitta stagionale, battuta 0-1 dal Como Women. A decidere il match è Nischler all’84’, lasciando le bianconere con un solo punto dopo due giornate e tante riflessioni per il tecnico Canzi.

Spettacolare anche il 2-2 tra Fiorentina e Inter: vantaggio nerazzurro con Polli, rimonta viola con Snerle e Omarsdottir, poi il pari definitivo firmato da Santi al 92’. Chiude il quadro il successo del Parma Femminile, che supera 2-1 il Sassuolo grazie ai gol di Pondini e Cox, ribaltando lo svantaggio iniziale di Caiazzo. Dopo due giornate, la Serie A Women si conferma più equilibrata che mai: Roma, Lazio e Napoli fanno corsa in testa, mentre la Juventus è chiamata a reagire subito per non perdere terreno.

Serie A Women 2ª giornata

Sabato 11 ottobre

Lazio-Genoa 2-1

9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)

Juventus-Como Women 0-1

84’ Nischler

Fiorentina-Inter

41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)

Domenica 12 ottobre

Milan-Roma 1-2

76' De Sanders (M), 83' Corelli (R), 90+1' Giugliano (R)

Ternana Femminile-Napoli Women 3-4

Parma-Sassuolo 2-1

43’ Caiazzo (S), 57’ Pondini (P), 91’ Cox (P)

Classifica: Roma 6, Lazio 6, Napoli Women 6, Inter 4, Milan 3, Como Women 3, Parma Femminile 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Genoa 0, Fiorentina 1, Ternana Femminile 0.