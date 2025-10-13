L'infortunio di Saelemaekers sottolinea il peccato originale del mercato del Milan

Il Milan segue a distanza le notizie in arrivo dai vari ritiri delle nazionali. E in casa rossonera c'è un po' di preoccupazione per le condizioni di tanti singoli della rosa di Massimiliano Allegri. A cominciare da Alexis Saelemaekers, giocatore infortunatosi nella prima delle due sfide del suo Belgio.

L'ex Roma ha accusato un problema muscolare, da quando filtra non dovrebbe trattarsi di niente di particolarmente preoccupante, ma il recupero durerà almeno 10-12 giorni, costringendo così il giocatore a saltare almeno una-due partite, a cominciare da quella alla ripresa contro la Fiorentina. Un'assenza dal peso specifico notevole, per l'allenatore livornese che dovrà studiare una soluzione per sostituirlo. Partendo da un presupposto: per la sua specificità, Saelemaekers è stato fin qui il giocatore più utilizzato di tutta la rosa rossonera con 648 minuti complessivi. Ed il suo alter ego, Athekame, ha fin qui messo insieme solo 30 minuti in campionato. Un segnale di come lo svizzero non sia ancora considerato pronto, o comunque all'altezza del belga. E che sottolinea una volta di più quanto un ulteriore esterno destro avrebbe fatto comodo a Massimiliano Allegri.

Oltre a Saelemaekers il Milan dovrà valutare le condizioni di Leao, già rientrato a Milanello dal Portogallo in non perfette condizioni. Di Rabiot, che ieri non si è allenato con la Francia per via di una botta al polpaccio. Ma pure di Pulisic ed Estupinian, giocatori dati come non al meglio dai ritiri delle rispettive Nazionali.