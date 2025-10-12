Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"

Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:49Calcio femminile
Daniel Uccellieri

Luca Rossettini, tecnico della Roma femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso dopo la vittoria in rimonta con il Milan

Una vittoria arrivata all’ultimo minuto, che dimostra il carattere di questa squadra.
"Sì, penso che valga doppio proprio per questa ragione. Avevamo bisogno di una scossa, non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo fatto una partita giusta, battendo colpo su colpo contro una squadra forte, con qualità, con grande velocità davanti. Però abbiamo fatto fatica a trovare il gol e lo abbiamo subito su un altro calcio piazzato. Poi penso che sia venuto fuori l’orgoglio e il cuore che erano le due qualità che oggi dovevano prevalere sopra ogni cosa. Quindi sono contento per loro perché se lo meritano, stanno dando tanto ci voleva un cambio di marcia in questo momento. Adesso ci godiamo la vittoria e pensiamo a mercoledì".

Cosa significa questa vittoria? Prime due partite in campionato, due vittorie, è un cammino che si avvia sulla strada giusta.
"È solo l'inizio di un percorso che abbiamo iniziato da due mesi con tante giocatrici giovani, nuove al campionato, nuove anche a certe competizioni come la Champions che stiamo affrontando per la prima volta e quindi non cambia niente. Quello che pretendo sempre, e che oggi mi hanno dato le ragazze, è grande disponibilità, grande voglia e orgoglio per indossare questa maglia e il cuore che oggi hanno messo sopra ogni cosa".

Un po' il pensiero andava anche alla Champions League, visto che mercoledì arriva il Barcellona al Tre Fontane e sarà sicuramente una partita molto impegnativa.
"Il pensiero alla Champions League passava da questa partita, perché far bene questa partita vuol dire presentarci mercoledì col Barcellona in un certo modo. Fare una prestazione non sufficiente sotto alcuni aspetti voleva dire passare tre giorni difficili prima della partita, adesso ci godiamo la vittoria e poi pensiamo alla partita con il Barcellona che avrà le sue grandi difficoltà".

Articoli correlati
Roma, Rossettini: "Venuti fuori i nostri limiti. Ci è mancato un pizzico di coraggio"... Roma, Rossettini: "Venuti fuori i nostri limiti. Ci è mancato un pizzico di coraggio"
Roma, domani il debutto in Champions con il Real Madrdi: le convocate di Rossettini... Roma, domani il debutto in Champions con il Real Madrdi: le convocate di Rossettini
Roma, Rossettini: "Grandissimo rammarico, ma prestazione di personalità" Roma, Rossettini: "Grandissimo rammarico, ma prestazione di personalità"
Altre notizie Calcio femminile
Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"... Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta... Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica... Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica
Serie A Femminile, continua la seconda giornata: c'è il big match tra Milan e Roma... Serie A Femminile, continua la seconda giornata: c'è il big match tra Milan e Roma
Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa... Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"... Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
4 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 ottobre
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, domani esami strumentali per Moise Kean. Intanto domattina lascerà il ritiro Bastoni
Immagine top news n.1 Kean salta l'allenamento dell'Italia e si sottopone agli esami. Si scalda già Pio Esposito
Immagine top news n.2 Zidane sul ritorno alla Juventus: "È nel mio cuore, ma il mio obiettivo è la Nazionale"
Immagine top news n.3 Le verità di Spalletti: "Nazionale, De Laurentiis, Icardi e Totti". L'intervento integrale
Immagine top news n.4 A star is born: le due settimane indimenticabili di Francesco Pio Esposito
Immagine top news n.5 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
Immagine top news n.6 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.7 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Danimarca-Grecia, le formazioni ufficiali: c'è aria di Napoli-Roma, con Hojlund e Tsimikas
Immagine news Serie A n.2 Croazia-Gibilterra, le formazioni ufficiali: Baturina tra le linee, dal 1' anche Moro e Bradaric
Immagine news Serie A n.3 Hysaj recordman di presenze con l'Albania: i complimenti 'social' da parte della Lazio
Immagine news Serie A n.4 Balotelli: "Non vedo più la voglia di vestire la maglia azzurra. Esposito e Camarda forti"
Immagine news Serie A n.5 Italia, domani esami strumentali per Moise Kean. Intanto domattina lascerà il ritiro Bastoni
Immagine news Serie A n.6 Carlos Augusto: "In Brasile vedevo l'Inter di Adriano, mi ha aperto le porte dei grandi trofei"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Immagine news Serie B n.2 I nuovi acquisti in Serie B - Südtirol, un gol in sette giornate: il ritorno amaro di Pecorino
Immagine news Serie B n.3 I nuovi acquisti in Serie B - Spezia, delusione Artistico. Sostituire Pio Esposito non era facile
Immagine news Serie B n.4 I nuovi acquisti in Serie B - Sampdoria, Liam Henderson fatica a incidere: lo scozzese cerca il riscatto
Immagine news Serie B n.5 I nuovi acquisti in Serie B - Reggiana, Rover lontano dal rendimento che aveva al Sudtirol
Immagine news Serie B n.6 I nuovi acquisti in Serie B - Pescara, Andrea Oliveri la luce in mezzo alle difficoltà
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, è iniziata la caccia al nuovo allenatore: al momento c'è Taurino in pole
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, avanti con Maiuri: la società riconferma l'allenatore
Immagine news Serie C n.3 Serie C, colpo esterno per il Lecco. Benevento e Ascoli a valanga, ok l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.4 Albinoleffe-Lecco, paura per un tifoso caduto da una balaustra: gli aggiornamenti
Immagine news Serie C n.5 Picerno, esonerato mister De Luca. Panchina affidata momentaneamente a Di Deo
Immagine news Serie C n.6 Altro ribaltone in serie C: salta la panchina del Picerno
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, continua la seconda giornata: c'è il big match tra Milan e Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?