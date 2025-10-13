Lecce, Corvino su Camarda: "Il talento non ha età. Percorso di indubbio rilievo"

Lunga intervista sulle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno per il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino. Tanti i temi toccati dal dirigente, compreso quello sull'avvio di stagione della formazione affidata a Eusebio Di Francesco. Ma non solo.

Spazio anche per una valutazione sulle prime uscite in giallorosso di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 arrivato in prestito dal Milan: "Quando lo abbiamo presentato, ho sottolineato come la qualità non abbia età. Lui ha talento. Si è integrato subito con il resto del gruppo ed in campo non si discute".

Sull'exploit con la Nazionale U21, poi, spiega: "In azzurro si è ripetuto, diventando il più giovane di sempre a fare centro con l'Under21. Sta effettuando un percorso di indubbio rilievo".