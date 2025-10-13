Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Moise Kean lascia il ritiro dell'Italia e fa ritorno alla Fiorentina dopo il problema alla caviglia accusato nella sfida di sabato sera contro l'Estonia. La conferma arriva da una nota della federazione, con la squadra del ct Gattuso che domani sera affronterà a Udine la delicata sfida con Israele:
"Giornata di vigilia per la Nazionale, che alle 16.30 sosterrà l’allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo ‘Dino Bruseschi’ in vista del match con Israele in programma domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo stadio ‘Friuli’ di Udine. Il Ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele", fa sapere la FIGC.
Gli esami strumentali sostenuti in queste ore hanno così confermato il problema, nonostante l'ottimismo della serata di ieri. Il classe 2000 tornerà così a disposizione del club viola, con lo staff medico che svolgerà ulteriori approfondimenti per capire la reale entità dell'infortunio e stabilire dei tempi di recupero più precisi.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.