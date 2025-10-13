Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate

Il primo gol in Serie A è arrivato di recente: pareggio in extremis contro il Bologna con il suo Lecce grazie ad un colpo di testa potente. il primo gol con l'Italia under21 è arrivato tre giorni fa: rigore con tanto di cucchiaio segnato contro la Svezia. Francesco Camarda sta vivendo un momento di svolta della sua carriera che, tra l'altro, sembra avere già un destino segnato.

Ritorno

Zlatan Ibrahimovic, infatti, ha dichiarato la volontà di riportarlo in rossonero già dall'anno prossimo: "Tengo molto a Camarda. Ho fatto una foto con lui quando era ragazzino, non sapevo chi fosse. Ero andato al Vismare per dare un po' di motivazione ai ragazzi. Era il 2019, ma io ho visto il suo messaggio un anno fa. Non per arroganza, ma perchè non sono molto attivo sui social. Una volta mi ha taggato e allora l'ho visto. Giocavamo insieme e gli ho detto che poteva dirmelo che mi aveva mandato un messaggio. Ho aspettato il suo primo gol in A per mettere quel messaggio. Speravo lo facesse con il Milan. Ora in prestito, l'anno prossimo tornerà, lui deve fare il suo percorso. Sono contento per lui, molto contento. Nel calcio italiano manca un numero 9 come lui". Dopo il prestito al Lecce, dunque, il classe 2008 potrebbe già dall'anno prossimo giocarsi le sue carte in rossonero.