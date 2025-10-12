Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Il Mura perde ma passa il turno in Women’s Europa Cup, la seconda competizione continentale nata quest’anno. La Dinamo-BSUPC vince 2-1 ma il Mura come detto va avanti forte del 2-0 della gara d'andata.
Di seguito i risultati, le marcatrici e il programma completo:
Secondo turno qualificazione Women’s Europa Cup
Andata
Martedì 7 ottobre
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengård 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Mercoledì 8 ottobre
Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0
29’ Frey, 83’ Chalatsogianni
Slavia Praga - Austria Vienna 2-1
10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)
Inter – Vllaznia 7-0 (in corso)
14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli
Mura – Dinamo Minsk 2-0
15’ Vilcnik, 27’ Dolinar
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1
24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)
HB Koge - Glasgow City 2-1
32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)
Sparta Praga – Ferencváros 0-0
Grasshoppers – Ajax 0-0
FC Minsk - PSV Eindhoven rinviata
Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0
3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova
Anderlecht – Braga 1-1
42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)
Breidablik - Spartak Subotica 4-0
8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir
Ritorno
Domenica 12 ottobre
Dinamo-BSUPC - Mura 2-1
7' Artishevskaya (D), 22' Kapysha (D), 63' Milovic (M)
Mercoledì 15 ottobre
Spartak Subotica - Breidablik (17:00)
Vllaznia - Inter (18:00)
Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava (18:00)
Nordsjælland - Gintra (18:00)
Rosengård - Sporting CP (19:00)
Slovácko - Eintracht Francoforte (19:00)
Austria Vienna - Slavia Praga (19:45)
Glasgow City - HB Køge (20:35)
Braga - Anderlecht (21:00)
Giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praga (14:00)
Katowice - Häcken (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00)
Ajax – Grasshoppers (19:30)
PSV Eindhoven - FC Minsk (orario da confermare) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.