Milan-Como a Perth, l'australiano Grella approva: "Il jet lag è solo una questione mentale"

"Milan-Como a Perth è un'occasione. Come in tutte le opportunità c'è qualche lato negativo, ma ci sono anche dei lati positivi. L'Australia non è dietro l'angolo, ho fatto avanti e indietro per 11 anni quando giocavo in Europa prima in Italia poi in Premier League. Ho fatto in media 6-7 viaggi all'anno, con pochissimi giorni tra preparazione, gara e rientro verso l'Europa. Il famoso jet lag è più una questione mentale che fisica. Un giovane atleta, con tutte le nuove tecnologie e il supporto degli staff, non avrà problemi. È una grandissima opportunità per il calcio italiano di far vedere quanto è bella la nostra Serie A. Se non fai vedere con attenzione quello che stai facendo, a volte non viene apprezzato nel modo in cui vorresti". Così Vincenzo Grella, ex centrocampista con più di 200 presenze tra Serie A e B e attuale vice presidente e ad del Catania, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla decisione della Lega Serie A di far giocare Milan-Como a Perth, nella sua Australia.

"Sarà una bella esperienza per entrambi i club con proprietà straniere, in particolare il Como che ha il proprietario vicino di casa all'Australia. È un prodotto che può avere il suo appeal. Ci sarò lo stadio pieno a Perth, con 60mila tifosi. Ci saranno eventi pre gara di altissimo livello. Conosco personalmente i dirigenti dello stato di Perth, persone di altissimo livello che non si faranno sfuggire quest'occasione", ha continuato Grella.

La componente climatica: "Penso si giocherà di sera. In quel periodo a Perth sarà estate, con temperature simili all'estate qui in Italia. Di sera ci saranno condizioni ottimali per fare una bellissima partita".

Si augura che ci siano altre partite in Australia? "Più che in Australia, mi auguro che si possa esportare sempre di più il prodotto della Serie A all'estero, viste le complicazioni legate ai diritti tv che tengono in piedi il sistema calcio. Non la vedo come una cosa negativa, a patto che non si faccia troppo spesso. Perché poi a tutti piace la tradizione e il calcio domestico va disputato nel territorio domestico. Ma il calcio sta cambiando e dobbiamo vedere se ci sono opportunità per espandere il marchio in un momento di difficoltà economica".