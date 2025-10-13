Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Altri problemi fisici per Bremer, difensore della Juventus, che dovrà fermarsi di nuovo dopo essere rientrato di recente dal lunghissimo stop causato dal precedente infortunio al crociato. Stavolta per lui problemi al menisco.
Fa sapere la Juventus, attraverso i propri canali, a proposito delle condizioni di Bremer: "Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva".
Bremer, tra le altre cose, fa anche parte della lista dei giocatori più pagati in Serie A. Ecco di seguito la top 10, a fonte Capology.com (sono esclusi i bonus):
1. Dusan Vlahovic (Juventus) - 22,2 milioni di euro lordi all'anno
2. Lautaro Martinez (Inter) - 16,7 milioni
3. Paulo Dybala (Roma) - 13 milioni
4. Nicolò Barella (Inter) - 12 milioni
5. Jonathan David (Juventus) - 11,1 milioni
5. Hakan Calhanoglu (Inter) - 11,1 milioni
5. Kevin de Bruyne (Napoli) - 11,1 milioni
8. Alessandro Bastoni (Inter) - 10,2 milioni
9. Christopher Nkunku (Milan) - 9,3 milioni
9. Adrien Rabiot (Milan) - 9,3 milioni
9. Bremer (Juventus) - 9,3 milioni
9. Rasmus Hojlund (Napoli) - 9,3 milioni
