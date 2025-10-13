Inter, Esposito sempre più incedibile: a fine stagione il suo stipendio sarà almeno raddoppiato

Francesco Pio Esposito è solamente all'inizio della carriera, ma ciò che sta facendo vedere promette bene per il futuro. L'Inter, una volta che il classe 2005 è tornato dal prestito allo Spezia, gli ha fatto firmare un contratto fino al 2030, allungando di 3 anni la scadenza precedente. Inoltre il suo stipendio è salito dai 300mila euro che percepiva in precedenza al milione attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è logico ipotizzare però che Giuseppe Marotta, presidente del club nerazzurro, e il direttore sportivo Piero Ausilio, magari alla fine di questa stagione, possano ridiscutere nuovamente i termini dell'accordo e far salire il suo salario fino a toccare cifre comprese tra i 2 e i 2,5 milioni di euro.

Ancora di più dopo il gol con la maglia della Nazionale, il suo nome è finito sui taccuini delle big europee. Per capire però quale sia il suo reale valore bisogna tornare indietro a questa estate, quando l'Inter ha rifiutato offerte da 50 milioni di euro e non ha preso neanche in considerazione l'idea di scambiarlo alla pari con Ademola Lookman. La sostanza è che Pio Esposito è incedibile e niente può far cambiare il pensiero dei vicecampioni d'Italia e d'Europa.