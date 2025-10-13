Monza, spenti i rumors sulla panchina di Bianco. Ma se si giocasse tutto nella sfida da ex?

Scenderà in campo domani l'Italia, per la seconda delle due gare che hanno portato allo stop dei campionati di Serie A e Serie B, con la categoria cadetta che scenderà nuovamente in campo a partire da venerdì 17. Il Monza non sarà subito sul rettangolo verde, ma per vedere i brianzoli in campo si dovrà attendere sabato 18 ottobre, quando i biancorossi saranno in scena al 'Benito' Stirpe, per affrontare i padroni di casa del Frosinone. Ex formazione di mister Paolo Bianco, che solo cinque mesi fa aveva portato i ciociari alla salvezza.

Una sfida, quella da ex, che potrebbe essere estremamente importante per l'allenatore, che prima della sosta sembrava essere in discussione per dei risultati che, evidentemente, la nuova proprietà non riteneva soddisfacenti: poi la vittoria sul Catanzaro sembra aver appianato il tutto, e sul possibile ribaltone in panchina si sono spenti i rumors. Che non per forza dovranno riaccendersi, sia chiaro. Ma di sicuro la gara contro i gialloblù dirà qualcosa di importante.

Intanto, guardiamo anche a quello che è il programma completo del turno:

SERIE B, 8ª GIORNATA

Venerdì 17 ottobre 2025

Ore 20.30 Virtus Entella-Sampdoria

Sabato 18 ottobre 2025

Ore 15.00 Frosinone - Monza

Ore 15.00 Mantova – Südtirol

Ore 15.00 Pescara-Carrarese

Ore 15.00 Reggiana-Bari

Ore 17.15 Juve Stabia-Avellino

Ore 19.30 Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre 2025

Ore 15.00 Palermo-Modena

Ore 17.15 Empoli-Venezia

Ore 19.30 Catanzaro-Padova