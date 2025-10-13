Empoli, Shpendi: "Prima di tutto la salvezza. Alla quale voglio contribuire con la doppia cifra"

Un momento sicuramente particolare quello che sta passando l'Empoli, che, nonostante la vittoria sul SudTirol e un discreto tempo di sosta Nazionali, ha optato solo ieri per l'esonero di mister Guido Pagliuca, che deve comunque essere ancora formalizzato: al suo posto dovrebbe arrivare mister Alessio Dionisi, sono da sciogliere gli ultimi nodi, ma la squadra deve chiaramente pensare al campo, e ripartire da quei tre punti che, come ha detto l'attaccante Stiven Shpendi in un'intervista al Corriere Fiorentino, è stata importantissima perché ha dato morale e ha creato entusiasmo e positività, oltre a fiducia per il futuro.

Il giocatore ha comunque chiarito, al netto di tutto, quelli che sono gli obiettivi della squadra: "L’obiettivo primario è quello di tenere la categoria e di provare a vincere quante più partite possibile. Poi, alla fine, vedremo dove saremo arrivati". Non senza tralasciare il personale: "Ho iniziato bene e sicuramente voglio superare il numero dei gol che ho realizzato nel passato campionato. L’obiettivo è arrivare in doppia cifra".

Non manca neppure una nota sul suo fratello gemello, l'attaccante della Carrarese Cristian Shpendi, con il quale sogna un giorno di poter tornare a giocare insieme, non solo perché si trovano bene, essendo calciatori compatibili, ma anche perché "giocare ed allenarsi con il fratello è una cosa che in pochi riescono a fare". Sullo sfondo, la Nazionale. Dove vorrebbe trovarsi con? Facile la risposta...

Si, il fratello. Un sogno nel cassetto da provare a realizzare.