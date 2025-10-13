Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"

Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:52Serie A
Simone Bernabei

Il Como prende posizione in merito alla possibile partita contro il Milan in Australia. La società lariana si schiera apertamente a favore dell'iniziativa, spiegando ai tifosi i motivi nascosti dietro la scelta e proponendo una importante iniziativa rivolata ai propri sostenitori:

"Cara famiglia del Como, cari amici e compagni tifosi della Serie A,

Se la FIFA darà il via libera, il Como 1907 andrà a Perth, in Australia, a febbraio per affrontare il Milan, partecipando a una missione comune per riportare la Serie A al centro del calcio mondiale e garantire un futuro più solido a tutti i club che la rappresentano.

Siamo consapevoli che questo viaggio potrebbe richiedere sacrifici in termini di comodità, comfort e routine. Tuttavia, a volte il sacrificio è essenziale, non per il beneficio individuale, ma per il bene comune, per la crescita e, soprattutto, per la sopravvivenza della lega stessa.

Abbiamo tutti visto cosa succede quando una lega non riesce a evolversi. In Francia, il crollo dell’accordo di trasmissione nazionale ha lasciato i club nel caos, i giocatori senza stipendio e i tifosi demoralizzati. Il calcio francese sta ancora lottando per riprendersi da quella battuta d’arresto.

Nel frattempo, la Premier League continua a dominare la scena mondiale. I suoi ultimi accordi di trasmissione hanno un valore di oltre 12 miliardi di sterline per il prossimo ciclo dal 2025 al 2029, di cui 6,7 miliardi di sterline provenienti dai diritti nazionali del Regno Unito e circa 6,5 miliardi di sterline da accordi internazionali. Per la prima volta, i suoi introiti all’estero superano quelli dei diritti nazionali.

In confronto, l’accordo televisivo nazionale della Serie A ha un valore di circa 900 milioni di euro all’anno, e i suoi diritti internazionali generano meno del dieci per cento di quanto guadagna la Premier League all’estero. Questo squilibrio conferisce ai club inglesi un enorme vantaggio finanziario, consentendo loro di mantenere le loro stelle, attrarre i migliori talenti ed espandere la loro influenza globale.

Dobbiamo chiederci onestamente come possiamo trattenere i nostri migliori giocatori, costruire squadre competitive e attrarre l’élite mondiale in Serie A se non ci adattiamo. Non è una questione di avidità. La maggior parte dei club in Italia non è redditizia. Si tratta di garantire la sopravvivenza e costruire un futuro in cui la Serie A rimanga competitiva, rispettata e ammirata a livello globale.

Il nostro obiettivo è chiaro. Vogliamo riportare la Serie A alla gloria di cui godeva negli anni ’90, quando il calcio italiano era il campionato più seguito, più rispettato e più amato al mondo. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo evolverci, unirci e fare in modo che la Serie A torni ad essere sulla bocca di tutti.

Proprio come abbiamo rappresentato con orgoglio il calcio italiano al The Soccer Tournament (TST) negli Stati Uniti, ora portiamo la stessa missione a Perth. Non si tratta solo di una partita. È una dichiarazione d’intenti, un movimento per ricollegare il mondo alla bellezza, alla cultura e alla passione del calcio italiano.

E vogliamo che tu ne faccia parte.

Invitiamo 50 tifosi a unirsi a noi in questo viaggio in Australia per stare al nostro fianco come ambasciatori del Como 1907 e della Serie A. Insieme mostreremo al mondo ciò che il calcio italiano rappresenta veramente: tradizione, cuore e speranza per il futuro.

Restiamo Insieme. Cresciamo Insieme. Sopravviviamo Insieme".

Articoli correlati
Il Como in prestito: Engelhardt bene in Bundes. Azon cerca il primo gol Il Como in prestito: Engelhardt bene in Bundes. Azon cerca il primo gol
I nuovi acquisti in Serie B - Juve Stabia, Gabrielloni a caccia della seconda statua... I nuovi acquisti in Serie B - Juve Stabia, Gabrielloni a caccia della seconda statua
Jesus Rodriguez: "Mai avuto avversari attaccati come in Italia". E su Milan-Como... Jesus Rodriguez: "Mai avuto avversari attaccati come in Italia". E su Milan-Como a Perth...
Altre notizie Serie A
Virdis e la Juve: "Da sempre innamorato di Vlahovic". E su Milan-Como: "Trasferta... Virdis e la Juve: "Da sempre innamorato di Vlahovic". E su Milan-Como: "Trasferta strana..."
Kean lascia il ritiro dell'Italia, parlano Svilar, Musah e Maignan: le top news delle... Kean lascia il ritiro dell'Italia, parlano Svilar, Musah e Maignan: le top news delle 13
La Lazio in prestito: Diego Gonzalez si conquista la Nazionale. Marcos Antonio con... La Lazio in prestito: Diego Gonzalez si conquista la Nazionale. Marcos Antonio con Crespo
Oggi personalizzato a Milanello per Leao. Il calendario dei rientri dei nazionali... TMWOggi personalizzato a Milanello per Leao. Il calendario dei rientri dei nazionali del Milan
La Juventus in prestito: Douglas Luiz a stento in Premier. Bene Weah con De Zerbi... La Juventus in prestito: Douglas Luiz a stento in Premier. Bene Weah con De Zerbi
Inter, Thuram scherza sui social: "Potete tornare per favore? Mi annoio" Inter, Thuram scherza sui social: "Potete tornare per favore? Mi annoio"
Il dt delle nazionali giovanili del Montenegro: "Lo stile di gioco di Adzic mi ricorda... Il dt delle nazionali giovanili del Montenegro: "Lo stile di gioco di Adzic mi ricorda De Bruyne"
L'Inter in prestito: Esposito e Pavard col destino già segnato, Akinsanmiro cresce... L'Inter in prestito: Esposito e Pavard col destino già segnato, Akinsanmiro cresce a Pisa
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
3 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
4 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Picerno esonerato De Luca
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.1 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.2 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
Immagine top news n.3 Svilar: "Non ho mai pensato di lasciare la Roma. Gasperini legge il gioco come pochi"
Immagine top news n.4 Inter, Esposito sempre più incedibile: a fine stagione il suo stipendio sarà almeno raddoppiato
Immagine top news n.5 Tornerà alla Juve? Zidane parla col cuore ai bianconeri, ma aspetta solo i Bleus
Immagine top news n.6 Leao lascia in anticipo il ritiro portoghese: scelta condivisa col Milan, martedì da Allegri
Immagine top news n.7 Italia, Gattuso in ansia per Kean: oggi solo terapie. Bastoni lascia il ritiro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 De Paola: “Italia, Gattuso finora ha fatto il minimo. In campo più ballerine che calciatori”
Immagine news Serie C n.2 Picerno, Greco: "Esonero De Luca? Squadra in difficoltà a recepire le sue indicazioni"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, Greco: "Si, stiamo definendo l'accordo con Bertotto per la panchina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Kean lascia il ritiro dell'Italia, parlano Svilar, Musah e Maignan: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 La Lazio in prestito: Diego Gonzalez si conquista la Nazionale. Marcos Antonio con Crespo
Immagine news Serie A n.3 Oggi personalizzato a Milanello per Leao. Il calendario dei rientri dei nazionali del Milan
Immagine news Serie A n.4 La Juventus in prestito: Douglas Luiz a stento in Premier. Bene Weah con De Zerbi
Immagine news Serie A n.5 Inter, Thuram scherza sui social: "Potete tornare per favore? Mi annoio"
Immagine news Serie A n.6 Il dt delle nazionali giovanili del Montenegro: "Lo stile di gioco di Adzic mi ricorda De Bruyne"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, spenti i rumors sulla panchina di Bianco. Ma se si giocasse il tutto nella sfida da ex?
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Shpendi: "Prima di tutto la salvezza. Alla quale voglio contribuire con la doppia cifra"
Immagine news Serie B n.3 L'Empoli vuole Dionisi, ma serve un ulteriore sacrificio economico per la quadra
Immagine news Serie B n.4 Fracchiolla-Dionigi, coppia vincente: la stima innata per lo step salvezza della Reggiana
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, contro il Padova serve la svolta: Aquilani rischia? Nulla è da escludere
Immagine news Serie B n.6 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Union Brescia ricomincia a vincere, Diana: "Mai avuto dubbi sulla nostra forza"
Immagine news Serie C n.2 Livorno, così non va. Formisano sì, Formisano no: troppa confusione sulla panchina. Per cosa?
Immagine news Serie C n.3 Picerno, Greco: "Esonero De Luca? Squadra in difficoltà a recepire le sue indicazioni"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, tra numeri da record e proteste. Domenica a Catania match dal profumo di B
Immagine news Serie C n.5 Picerno, Greco: "Si, stiamo definendo l'accordo con Bertotto per la panchina"
Immagine news Serie C n.6 Ascoli e Ravenna volano. Idem Brescia e Benevento. La gol collection della domenica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.6 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?