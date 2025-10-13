Lega Pro, Marani: "Con Abete percorso virtuoso. L'idea vincente è ragionare di sistema"

Mettere in rete persone, idee e visioni, rafforzando il ruolo sociale e culturale del calcio dilettantistico: questi, come si legge in una nota diffusa dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli obiettivi dell’evento 'Quarto Tempo', organizzato dalla stessa LND e in programma a Ferrara dal 23 al 25 ottobre. Il panel di apertura della manifestazione è la summa di tutti gli intenti che si prefigge l’evento riguardo un aspetto di cruciale importanza per far emergere “le opportunità e trovare le soluzioni ai problemi del calcio dilettantistico grazie al confronto delle componenti federali”, e tra i protagonisti ci sarà anche il Presidente della Lega Pro Matteo Marani, anche a dimostrazione dell’alto valore simbolico e strategico dell’evento.

Queste, ai canali ufficiali della LND le sue parole: "Quarto Tempo è un evento importante per ritrovarci tutti insieme in uno spazio inclusivo che può aiutare a rafforzare i legami, fare sintesi tra la LND e tutte le componenti della Federazione. È un laboratorio dove saranno discussi temi importanti del nostro calcio e dall’incontro mi aspetto che possano emergere nuove proposte e idee utili a tutto il movimento.

La Serie C è la categoria più vicina al mondo dei Dilettanti. Con il presidente Abete stiamo facendo un percorso virtuoso che ci ha visto spesso vicini anche in Consiglio Federale. A esempio, ogni inizio stagione, noi ospitiamo le neopromosse, dando un senso di filiera e continuità perché l’idea vincente è sempre nel ragionare di sistema”.