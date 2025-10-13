Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Paola: "Italia, Gattuso finora ha fatto il minimo. In campo più ballerine che calciatori"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto nel corso del suo appuntamento con l'Editoriale.

Che impressioni ti sta lasciando questa Italia?
"Non è che mi convinca tanto, perché la squadra va ancora a corrente alternata. Quel che continua a colpire poi è il divario nella differenza reti con la Norvegia. Ho l'impressione che ci troveremo di fronte un play-off per niente facile. Poi non vedo neanche tutta questa grinta, anzi la squadra mi pare moscia. Se vent'anni fa avessimo guardato questo girone avremmo pensato a sommergere di gol ogni avversaria, mentre ora sono parecchio sfiduciato. Non mi piace come gioca quest'Italia e contro l'Estonia tre gol sono il minimo. Se nei play-off vedremo questo sacro furore mi zittirò, ma al momento in campo vedo più dei ballerini che non dei calciatori agguerriti. Finora Gattuso ha fatto il iminimo sindacale".

Il Napoli si gode invece McTominay e Hojlund, in gol con le rispettive Nazionali. Il feeling con De Bruyne si farà?
"De Bruyne come avevamo preannunciato è un giocatore imprescindibile, tanto che è quello che corre di più. Deve soltanto tararsi ed entrare in sintonia con gli altri centrocampisti, ma è un problema quasi risolto. Tonali ha parlato dei livelli e dei ritmi delle partite di Premier League, che in Italia invece non c'è. Il Napoli grazie a Conte ha questo tipo di agonismo".

Ti piacerebbe rivedere Tonali in Italia.
"Tonali a me piace molto, ma non vorrei che si afflosciasse tornando in Italia. Il calcio italiano non ha i ritmi della Premier League, quindi credo che al ragazzo basterebbe rendere con il dieci percento in meno per essere comunque decisivo da noi. Purtroppo ho la sensazione che la Serie A sia divenuta meno allenante. Quasi tutte le nostre squadre si nascondo dietro questa accademia. Anche il Como per esempio, che sta facendo benissimo, ogni tanto non riesce a tenere la tensione fino ai finali di partita".

Tornando alla Nazionale, Pio Esposito quanto può diventare importante?
"Io vorrei vedere un calciatore ancora più libero di poter agire. Se si prendesse qualche licenza anche un po' ribelle penso che potremmo vedere qualcosa in più. Esposito ha una grandissima qualità di piede e credo che potrebbe mostrarla con maggiore costanza. Lo inviterei ad andare anche oltre al compitino che gli viene assegnato dall'allenatore".

In casa Juventus intanto gli attaccanti non segnano neanche in Nazionale. 
"Anche Zhegrova l'ho visto più appannato dopo le prime uscite. Dalle sue interviste ho capito che deve smentire molto la fiducia per potersi esprimere. Del resto cosa ha da rischiare Tudor? Se invece si mette paura e rimane troppo attaccato al risultato rischia solo di non ottenere i frutti sperati. Se ha tanti attaccanti che li mettesse in campo".

