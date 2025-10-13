L'Union Brescia ricomincia a vincere, Diana: "Mai avuto dubbi sulla nostra forza"

Dopo tre pareggi consecutivi l'Union Brescia di Aimo Diana torna al successo con un 2-0 alla Pro Patria. Una vittoria, questa, che permette alla Leonessa di tenere il passo sia di Vicenza e Lecco che la precedono, che dell'Alcione Milano che la insegue ad un solo punto di distanza.

"Negli spogliatoi - ha spiegato il tecnico (fonte BresciaOggi) -, tra primo e secondo tempo, sono stato chiaro con i ragazzi perché non potevamo rischiare di fare un altro pareggio come gli ultimi, essendoci tutte le opportunità per vincere. Ho chiesto di essere più rapidi sulle spizzate e più veloci sulle seconde palle. Si può vincere o pareggiare, ma sulla qualità e sulla forza del mio Brescia non ho mai avuto dubbi.

Abbiamo costretto la Pro Patria a difendersi in 10, questa vittoria dà valore anche ai punti precedenti e in più hanno vinto le nostre dirette avversarie, quindi non siamo stati da meno. Da bresciano adesso sono contento di andare a fare la partita a Lecco, contro una squadra forte in un ambiente difficile. Gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro, sono stati aggressivi perché ora dietro vinciamo i duelli".