Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
Seconda vittoria consecutiva per il Napoli, con le azzurre che calano il poker in casa della Ternana e salgono in vetta alla classifica insieme a Roma e Lazio
Di seguito il programma integrale con i risultati delle gare già giocate, marcatrici e classifica aggiornata:
Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa 2-1
9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)
Juventus-Como Women 0-1
84’ Nischler
Fiorentina-Inter
41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma 1-2
76' De Sanders (M), 83' Corelli (R), 90+1' Giugliano (R)
Ternana Femminile-Napoli Women 3-4
Parma-Sassuolo – ore 18:00
Classifica: Roma 6, Lazio 6, Napoli Women 6, Inter 4, Milan 3, Como Women 3, Juventus 1, Sassuolo 1*, Genoa 0, Fiorentina 1, Parma Femminile 0*, Ternana Femminile 0
* una gara in meno