La prima volta del Bologna. È la 13ª finalista in 38 anni di Supercoppa Italiana

Il Bologna è la 13ª finalista della storia della Supercoppa italiana, arrivata alla 38ª edizione. Torneo che ha visto la luce nel 1988 con la vittoria del Milan contro la Sampdoria per 3-1.

Per il Napoli questa è la sesta partecipazione, con i partenopei che hanno perso 3 finali (2012, 2020 e 2023) e hanno vinto due volte, nel 1990 e nel 2014, in entrambe le occasioni contro la Juventus.

Proprio i bianconeri sono la squadra che vanta più partecipazioni (18) nonché più vittorie (9). Seguono nell'albo d'oro Milan e Inter a quota 8 successi e curiosamente lo stesso numero di sconfitte in finale (5) e in semifinale (1). Al quarto posto la Lazio con 5 vittorie, segue oltre al già citato Napoli anche la Roma con 2 successi. A quota 1 ci sono Sampdoria, Parma e Fiorentina. Torino, Vicenza e Atalanta sono le uniche tre partecipanti a non aver vinto il torneo.