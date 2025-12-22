Supercoppa Italiana, Simonelli: "Il prossimo anno non sarà in Arabia. Probabile ritorno a sfida secca"
Nel corso del suo intervento prima dell'inizio della sfida fra Napoli e Bologna, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato anche del formato della Supercoppa Italiana e delle edizioni future:
"La sinergia col mondo arabo va avanti da 5 diverse stagioni, con risultati molto positivi. Il prossimo anno non saremo qua ma non sappiamo ancora dove. Non avendo il vincolo contrattuale della doppia sfida probabilmente si ritornerà alla finale unica, cosa fra l'altro confermata da questa edizione che vedrà le vincenti di campionato e Coppa Italia".
Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
