Carrarese, nel mirino c'è il Mantova: tre punti da conquistare per chiudere al meglio il 2025

Il pesante ko contro il Monza deve ormai essere un lontano ricordo, perché è già iniziata la settimana che porterà alla sfida di sabato 27 settembre contro il Mantova: e la Carrarese ha tutta l'intenzione di farsi trovare pronta, per chiudere al meglio questo anno solare che sta volgendo al termine. Non solo, tre punti allontanerebbero gli apuani dalla zona playout. La squadra di mister Antonio Calabro si è quindi ritrovata quest'oggi, con il club che ha offerto il resoconto del primo allenamento settimanale:

"Questa mattina gli azzurri hanno ripreso l’attività d’allenamento presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara, guidati dall’allenatore Antonio Calabro e dal suo staff tecnico.

La seduta di lavoro si é svolta in prima battuta con un riscaldamento a secco passando successivamente ad un riscaldamento con palla.

I calciatori hanno poi continuato con partite a campo ridotto, concludendo la seduta con alcune esercitazioni di lavoro aerobico.

Nella giornata di domani la Carrarese tornerà ad allenarsi in mattinata, proseguendo la preparazione verso la 19ª giornata del campionato Serie BKT 2025/2026, che si disputerà nel nostro stadio, contro il Mantova, sabato 27 dicembre alle ore 15:00".

Ricordiamo intanto che tra le due formazioni corrono cinque punti, con la situazione dei lombardi che non è delle più semplici. Si preannuncia una sfida tutta da vivere.