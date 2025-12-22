Serie C, 19ª giornata: dopo i primi 45', è pari a rete bianche tra Union Brescia e Inter U23

Con la serata di venerdì, ha preso il via la 19ª giornata del campionato di Serie C, ultima del girone di andata, che si concluderà poi questa sera al 'Rigamonti', dove si sta giocando l'ultimo match del turno: alle ore 20:30 ha preso infatti il via la sfida tra Union Brescia e Inter U23, valevole per il Girone A. Stante l'orario, da poco in archivio il primo tempo, che vede le due formazioni ferme sul pari a reti bianche.

Di seguito, il programma completo del turno

SERIE C, 19ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Union Brescia-Inter U23 0-0

Già giocate

Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0

65' Cappelletti (T), 90' Dal Monte (T)

Albinoleffe-Alcione Milano 2-0

5' Potop (A), 14' De Paoli (A)

Pro Patria-Renate 0-3

2' Bonetti, 24' Mastromonaco, 90+3' Kolaj

Virtus Verona-Lumezzane 0-0

Vicenza-Triestina 1-0

73' Tribuzzi (V)

Pro Vercelli-Arzignano 0-5

1' Moretti (A), 29' Bernardi (A), 49' Minesso (A), 69' Moretti (A), 88' Lakti (A)

Giana Erminio-Cittadella 0-2

71' Cecchetto, 81' Amatucci

Lecco-Pergolettese 1-0

52' Sipos

Novara-Ospitaletto 0-3

55' Bertoli, 67' Gualandris, 81' Sinn

Classifica - Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 33*, Cittadella 32, Inter U23 27*, Alcione Milano 27, Trento 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2.

* Una partita in meno

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Carpi-Guidonia Montecello 1-1

1' [aut.] Stellato (C), 7' Zuppel (GM)

Torres-Arezzo 1-1

9' Starita (T), 72' Ravasio (A)

Livorno-Pontedera 2-2

25' e 79' Di Carmine (L), 61' Nabian (P), 75 (P)

Pineto-Gubbio 1-0

39' Pellegrino

Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2

74' e 89' Primasso

Ascoli-Campobasso 0-0

Bra-Juventus Next Gen 1-1

5' Baldini (B), 49' Puczka (J)

Pianese-Ternana 0-0

Perugia-Forlì 4-0

18' [rig.] e 44' [rig.] Manzari, 20' Montevago, 69' Joselito

Riposa: Ravenna

Classifica - Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34, Pineto 28, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Carpi 26, Forlì 24, Ternana 23, Pianese 23, Campobasso 23, Juventus Next Gen 21, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Pontedera 14, Torres 11

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Benevento 0-4

10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani

Cosenza-Cavese 2-1

7' Langella (Co), 53' Kouan (Co), 75' Orlando (Ca)

Giugliano-Casertana 0-3

26' Heinz, 27' Bentivegna, 64' Bacchetti

Salernitana-Foggia 2-1

21' e 40' Capomaggio (S), 35' Castori (F)

Sorrento-Picerno 1-1

60' Esposito (AZ), 90+4' Sabbatani (S)

Catania-Atalanta U23 2-0

32' e 71' [rig.] Jimenez (C)

Latina-Crotone 1-1

13' [aut.] Calabrese (C), 69' Parigi (L)

Monopoli-Potenza 2-1

47' Adjapong (P), 80' e 90+5' Tirelli (M)

Casarano-Team Altamura 1-0

2' Maiello

Siracusa-Trapani 3-0

10' e 56 Contini, 45+1' Ba

Classifica - Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone 28, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21, Team Altamura 20, Cavese 18, Siracusa 18, Foggia 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 14

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva