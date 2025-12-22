TMW Ondrejka: "Cuesta e Chivu simili, ti spingono a migliorarti. Pellegrino? Ottimo giocatore"

Jacob Ondrejka, esterno offensivo del Parma, è intervenuto in conferenza stampa, parlando di diversi aspetti, tra cui il suo rapporto con Mateo Pellegrino: "Mi piace giocare con lui, penso sia davvero un ottimo giocatore. Come ho già detto, mi piace giocare tra le linee. Per me il modulo non importa così tanto, nella mia opinione devi solo spingere al massimo per creare più occasioni possibile in attacco. Ho un ottimo rapporto con Pellegrino e penso che possiamo creare tante occasioni assieme. Penso che dobbiamo giocare ancora un po' insieme perché non lo abbiamo fatto così tanto finora, sono stato fermo per un po' di tempo e anche l'anno scorso non abbiamo giocato tantissimo insieme. Penso che dobbiamo giocare insieme ancora un po' per riuscire a esprimerci al meglio sul campo".

Pensi sia difficile adattarsi alla Serie A?

"Penso dipenda più dai giocatori che dal campionato. Penso dipenda anche dalla squadra, quanto cerca di inserirti. Qui a Parma mi sono sempre sentito bene, anche l'anno scorso appena sono arrivato. Mi sento bene anche fuori dal campo e quindi penso aiuti anche dentro al campo".

Differenze tra il lavoro di Chivu e quello di Cuesta?

"Penso siano simili, entrambi ti spingono a essere un giocatore migliore. Hanno un modo di giocare un po' diverso. Penso sia una domanda molto difficile e non posso dire molto altro!".

