Sampdoria, obiettivo Brunori: attesi aggiornamenti la prossima settimana
Matteo Brunori rientra tra i profili offensivi seguiti dalla Sampdoria.
Secondo indiscrezioni raccolte da Sampdorianews.net, il suo entourage è in contatto con la Sampdoria, la destinazione blucerchiata rappresenta una possibilità che viene valutata seriamente anche in virtù degli ultimi colloqui. Nel frattempo anche altri club stanno spingendo per assicurarsi il bomber rosanero. Una decisione potrebbe essere presa la prossima settimana.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
