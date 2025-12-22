Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"

Con il campionato in sosta, il calcio femminile ha visto giocarsi gli Ottavi di Finale di Coppa Italia, con la Fiorentina Femminile che ha staccato il pass per il turno successivo battendo il Bologna ai calci di rigore, in un match piuttosto tirato.

A margine dello stesso, questo il commento del tecnico viola Pablo Pinones-Arce: "Non è stata una gara sofferta se guardiamo il gioco e le occasioni create, ma siamo andate ai rigori, quindi un po' sofferta è stata. Abbiamo però meritato di passare il turno, davanti a un Bologna che si è difeso bene e ci ha messo in difficoltà: voglio però parlare di noi, preferisco concentrarmi sulle mie ragazze, e dico che la cosa che ci è mancata è stato il gol. A ogni modo ho visto una squadra pronta nel suo complesso, tutte le ragazze erano pronte per contribuire al match: e il perfetto esempio, oggi (ieri, ndr), è stata Bettineschi"

Conclude quindi: "Voglio vedere la squadra crescere ancora nel 2026, questo anno che sta per concludersi deve essere visto come l'inizio di un qualcosa di molto bello, che vedremo poi dove ci porterà".

Intanto, riportiamo anche quelli che sono stati i risultati degli Ottavi di Finale della competizione (in neretto tutte le formazioni qualificate al turno successivo):

COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE

Ternana Women-Como Women 2-1

Napoli Women-Sassuolo 3-1

Lumezzane-Roma 1-4

Cesena-Juventus 1-7

Genoa-Milan 2-3

Bologna-Fiorentina 1-1 dts (3-5 dcr)

Parma-Lazio 0-1 dts

Como 1907-Inter 1-2