Di Carmine: "La mia intenzione è quella di restare a Livorno. Ora mi sento parte del gruppo"

Piccola risalita per il Livorno, che dopo il pareggio contro il Pontedera si è mantenuto fuori dalla zona playout del Girone B di Serie C, chiudendo così il girone di andata; 'salvatore' degli amaranto, l'attaccante Samuel Di Carmine, a segno con una doppietta (2-2 il finale di gara).

Queste, poi, le parole del calciatore nel post gara: "Il Pontedera aveva preparato benissimo la partita e noi siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo: è un peccato perché, battendo i granata, avremmo potuto portare a casa altri tre punti e terminare l’anno nel migliore dei modi - si legge su amaranta.it -. Rimango però fiducioso perché vedo margini di miglioramento: non ci resta che allenarci ogni giorno al massimo e seguire i consigli del mister. Saremo bravi a prepararci per le prossime gare, non avremo problemi".

A proposito di ripresa e di calciomercato: "La mia intenzione è quella di restare. Fino a non molto tempo fa mi sentivo un corpo estraneo alla squadra, ora invece cerco di allenarmi al massimo e di non pensare a niente perché sono una persona che riesce a isolarsi abbastanza bene, a non guardare ciò che mi accade intorno e ad andare avanti per la propria strada: so chi sono, quanto posso dare e vado avanti così”.