Isaksen: "Qui alla Lazio ho tanti amici. Sogno? La mia famiglia tifa Liverpool..."

L'attaccante della Lazio Gustav Isaksen ha parlato al canale YouTube danese 'Jon og Droger', in una puntata speciale che si è sviluppata su 24 ore al fianco del giocatore. Il giocatore si è soffermato sul suo percorso in biancoceleste: "In squadra ho tanti buoni amici, per me questo è fantastico. Poi c'è anche un altro danese come Provstgaard, ci aiutiamo molto. La famiglia e gli amici? Non è lo stesso vederli una volta al mese, quando abitavo ad Aarhus era diverso. Di questo sono un po' triste, ma è il calcio è il mio sogno e la mia famiglia può fare tante belle esperienze e venirmi a vedere in campo".

Quindi chiusura col suo sogno in fatto di squadre del futuro: "La mia famiglia è da sempre tifosa del Liverpool... Ma non mio fratello, lui è dell'Arsenal (ride, ndr)".