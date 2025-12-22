Lecco, Aliberti: "Se qualcuno andrà via, sarà sostituito: la rosa non verrà indebolita"

Lunga conferenza stampa quella che si è tenuta quest'oggi in casa Lecco, con il presidente Aniello Aliberti che ha fatto il punto della situazione dopo il termine del girone di andata e l'avvicinarsi del calciomercato.

Queste le sue parole, riprese dal portale tuttoc.com: "Tirando le somme, i risultati ottenuti sono andati ben oltre qualsiasi aspettativa. Negli ultimi 30 anni è la prima volta che il Lecco ha 37 punti dopo 19 partite, ed è al secondo posto: non me lo sarei mai immaginato, nemmeno augurandomi il meglio. Non solo, abbiamo subito solo 11 gol, siamo la miglior difesa del girone dopo Vicenza e Union Brescia. Sul piano commerciale, si è registrato il +20% di sponsor: significa che abbiamo lavorato bene, tutto lo staff, marketing compreso".

Si passa quindi al calciomercato: "Da un mese il Ds Minadeo, mio fratello e mio figlio sono attivi sul mercato. Però siamo legati a chi resta e chi eventualmente va via: oggi la rosa è piena, pienissima. Ma se qualcuno andrà via, non indeboliremo certamente la squadra: anzi, ne approfitteremo per rinforzarla. Ma prendere uno o due giocatori mandando fuori rosa gli attuali senza motivo non è l'obiettivo, anche perché mister Valente è soddisfatto della squadra. Siamo noi, presi dall'entusiasmo e dalla posizione in classifica, a pensare che – se serve uno sforzo economico per fare da protagonisti – vada fatto. È come non mettere la ciliegina su una torta già buona. Sappiate però che nessuno ha chiesto di essere ceduto".