La proposta del Consiglio dei Ministri: "Cittadinanza italiana a Gerry Cardinale"

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana per meriti speciali a Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario del Milan. La decisione è arrivata su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo il parere favorevole del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La motivazione ufficiale sottolinea il contributo di Cardinale nel promuovere iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, con particolare attenzione ai giovani detenuti e a chi vive situazioni di fragilità o rischio di emarginazione. Un riconoscimento, dunque, non solo all’imprenditore e investitore, ma anche al filantropo che ha saputo unire impresa e responsabilità sociale.

Ora la parola passa al Presidente della Repubblica, cui spetta l’atto formale di concessione, che completerà un percorso di riconoscimento unico per una figura ormai sempre più integrata nel panorama sportivo e imprenditoriale italiano. A riportarlo è Italpress.