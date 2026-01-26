La Roma ci ha provato anche per Summerville: il West Ham non vuole cederlo a gennaio

Non bastano gli acquisti di Donyell Malen e di Robinio Vaz, la Roma ha fatto un tentativo anche per Crysencio Summerville del West Ham. A riportarlo è il giornalista Fabrizio Romano, che aggiunge però come gli Hammers non sarebbero intenzionati a privarsi dell'esterno offensivo nel mese di gennaio e hanno dunque respinto la proposta da parte dei giallorossi.

Restano però in lizza altri calciatori per approdare nella Capitale come Yannick Ferreira Carrasco. Attualmente in forza all'Al Shabab in Saudi Pro League, Massara vorrebbe regalarlo a Gian Piero Gasperini con la formula del prestito, che è la soluzione più percorribile per la Roma, anche e soprattutto a livello economico. Nelle prossime ore ci saranno novità.

Il 32enne in carriera vanta 266 presenze e 47 gol con l'Atletico Madrid, 105 gettoni e 20 reti con il Monaco, 62 apparizioni e 22 centri con l'Al Shabab, 52 partite e 24 gol con il DL Yifang e 30 incontri e 8 reti con la seconda squadra del Monaco. Inoltre è sceso in campo 78 volte con il Belgio, segnando 11 gol. A queste ci sono da aggiungere le sfide disputate con le varie nazionali giovanili. Nel suo palmares annovera una Liga, un'Europa League e una Ligue 2.