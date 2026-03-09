Napoli, per l'attacco il nome nuovo è quello di Summerville del West Ham

Il Napoli guarda già al mercato estivo e tra i nomi finiti nel mirino della dirigenza azzurra spunta quello di Crysencio Summerville. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il club partenopeo avrebbe chiesto informazioni sull’esterno offensivo olandese classe 2001, attualmente in forza al West Ham.

Giocatore rapido e tecnico, impiegato prevalentemente sulla corsia sinistra, Summerville in questa stagione di Premier League ha già messo a segno quattro reti. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e su di lui ci sarebbero diversi club interessati.

Anche il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe effettuato alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere l’esterno uno dei possibili obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione.