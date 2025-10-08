La Uefa vuole attrarre i colossi dello streaming: contatti con Netflix per i diritti Champions

La UEFA sta riscrivendo le regole del gioco per i diritti TV delle sue competizioni e il futuro sembra parlare la lingua dello streaming globale. A partire dalla stagione 2027/28, in collaborazione con l'European Football Clubs (ex ECA), l'organo di governo europeo cambierà le modalità di vendita per le sue coppe: Champions League, Europa League, Conference League e Supercoppa europea.

L'obiettivo è chiarissimo: attrarre i colossi del web. Secondo il Times, Netflix è già stata contattata e sarebbe pronta a presentare un'offerta per acquisire i diritti di trasmissione globali di una partita di Champions League per turno. La mossa segnerebbe il vero ingresso del gigante dello streaming nel mercato sportivo premium, dopo l'esperienza con la NFL e l'incontro di boxe Tyson-Paul.

Questa riorganizzazione punta a far lievitare le entrate UEFA dalle competizioni per club: le previsioni indicano un balzo dagli attuali 4,4 miliardi di euro fino a toccare i 5 o addirittura i 6 miliardi a stagione. Un aumento del valore stimato almeno al 10% che sarà garantito anche dalla possibilità, per broadcaster come Sky o Discovery/TNT Sports, di fare offerte per pacchetti di partite che coprano simultaneamente più mercati principali (Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Francia).

L'aumento dei ricavi televisivi andrà a beneficio dei club, anche se la UEFA ha assicurato che la crescita della distribuzione dei proventi sarà equa, con Europa League e Conference League che vedranno i propri incassi aumentare a un ritmo superiore per limitare il gap con la Champions.