Lazio avanti: mano di Aaron Martin, Pedro spiazza Bijlow dal dischetto e segna l'1-0 su rigore
Lazio in vantaggio all'Olimpico. Dopo aver consultato il VAR, il signor Zufferli assegna un calcio di rigore ai biancocelesti per un tocco con la mano di Aaron Martin: dal dischetto va Pedro, che spiazza il portiere e insacca l'1-0 al 56'. Vibranti le proteste dei giocatori del Genoa, ma i capitolini sono avanti.
