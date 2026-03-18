Europei 2032, Leccese sul San Nicola: "Impegno gravoso, da soli non possiamo farcela"

Nella giornata di ieri la candidatura di Bari come sede ospitante di alcune gare dell’Europeo del 2032, che l’Italia organizzerà assieme alla Turchia, si è indebolita parecchio e con tutta probabilità il San Nicola non sarà inserito fra gli stadi indicati alla UEFA. Il motivo è soprattutto economico come sottolineato dalla Gazzetta del Mezzogiorno che spiega come servirebbero oltre 30 milioni di euro solo per la copertura integrale dello stadio senza contare le opere necessarie per la viabilità e la ricettività soprattutto dei diversamente abili.

"Vogliamo portare in città l’Europeo, ma un impegno così gravoso non può cadere sulle spalle dei baresi", ha spiegato il sindaco della città Vito Leccese sulle colonne del quotidiano pugliese: “Il nostro obiettivo è sempre stato includere lo stadio San Nicola tra gli impianti di una competizione tanto prestigiosa e amata. Ho ricevuto una lettera del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha rinnovato la disponibilità del Governo, insieme alla Figc, a collaborare per garantire alle comunità interessate infrastrutture moderne e pienamente funzionali.

Noi resteremo disponibili fino all’ultimo giorno utile a cogliere ogni occasione, soprattutto qualora emergessero, a livello nazionale, condizioni tali da rendere sostenibile l’operazione, sia sotto il profilo dell’entità degli interventi strutturali richiesti, sia rispetto al reperimento dei canali di finanziamento".