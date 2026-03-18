Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Frosinone, Alvini si affida a Fiori e Fini. Per Ghedjemis prima panchina dopo 30 gare

Frosinone, Alvini si affida a Fiori e Fini. Per Ghedjemis prima panchina dopo 30 gareTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:27Serie B
Tommaso Maschio

Per la sfida contro il Bari il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha deciso di rinunciare in un sol colpo alle due ali che stanno facendo le fortune della squadra ciociara: sia Fares Ghedjemis, dieci reti e miglior marcatore dei giallazzurri, sia Giorgi Kvernadze, cinque reti, si siederanno in panchina lasciando spazio a due innesti di gennaio come Antonino Fiori e Seydou Fini.

Il primo ha già inciso molto in questa sua nuova avventura con tre reti in otto presenze di cui una sola – contro la Sampdoria – da titolare, mentre per il secondo fin qui ci sono stati appena 46’ in campo spalmati su due gare e tanta panchina. Il classe 2006 è dunque alla sua prima da titolare con il Frosinone è ha una grande occasione per dimostrare il proprio valore e conquistare più spazio nel finale di stagione per far rifiatare qui giocatori che fin qui hanno fatto la differenza riposando però raramente: il georgiano infatti ha giocato 28 gare, saltandone dunque solo due, e partendo dalla panchina appena tre volte (quattro con oggi), mentre il franco-algerino per la prima volta è stato escluso dall’undici titolare dopo 30 giornate.

Le formazioni di Frosinone-Bari:
Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, J. Gelli, Calvani, Bracaglia; Caló, F. Gelli, Cichella; Fini, Raimondo, Fiori. A disposizione: Lolic, Pisseri, Ghedjemis, Koutsoupias, Gori, Kvernadze, Oyono J., Monterisi, Masciangelo, Bracaglia, Vergani, Kone. Allenatore: Massimiliano Alvini

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Odenthal, Cistana; Mane, Maggiore, Braunoder, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. A disposizione: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Cavuoti, Dickmann, Stabile, Nikolaou, De Pieri, Traore, Artioli, Cuni. Allenatore: Moreno Longo

Articoli correlati
Ghedjemis come Berardi? L’esterno del Frosinone sulle orme del leader del Sassuolo... Ghedjemis come Berardi? L’esterno del Frosinone sulle orme del leader del Sassuolo
Frosinone, Ghedjemis a quota dieci gol. È la prima volta in doppia cifra in carriera... Frosinone, Ghedjemis a quota dieci gol. È la prima volta in doppia cifra in carriera
Frosinone, il vero colpo del mercato? La mancata cessione di Fares Ghedjemis Frosinone, il vero colpo del mercato? La mancata cessione di Fares Ghedjemis
Altre notizie Serie B
Frosinone, Alvini si affida a Fiori e Fini. Per Ghedjemis prima panchina dopo 30... Frosinone, Alvini si affida a Fiori e Fini. Per Ghedjemis prima panchina dopo 30 gare
Da Palermo-Juve Stabia a Frosinone-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B... Live TMWDa Palermo-Juve Stabia a Frosinone-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Europei 2032, Leccese sul San Nicola: "Impegno gravoso, da soli non possiamo farcela"... Europei 2032, Leccese sul San Nicola: "Impegno gravoso, da soli non possiamo farcela"
Reggiana, Portanova: "Rammarico per non aver vinto col Monza. Fascia? Un onore" Reggiana, Portanova: "Rammarico per non aver vinto col Monza. Fascia? Un onore"
Padova senza ultras almeno fino al 12/04: "Resteremo fuori fino all'apertura della... Padova senza ultras almeno fino al 12/04: "Resteremo fuori fino all'apertura della Curva Sud"
Sampdoria, Lombardo ha convinto: avanti con lui fino al termine della stagione Sampdoria, Lombardo ha convinto: avanti con lui fino al termine della stagione
Cole non cambia la rotta del Cesena. Col Mantova il primo esperimento è fallito Cole non cambia la rotta del Cesena. Col Mantova il primo esperimento è fallito
Due turni senza vittorie per il Palermo: non accadeva da oltre quattro mesi Due turni senza vittorie per il Palermo: non accadeva da oltre quattro mesi
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
Motor Valley 18:30Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Repliche 19:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, tegola Zaccagni: lesione muscolare, stop di 30-40 giorni. Out per i playoff Mondiale
Immagine top news n.1 Cremonese, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore. Il club: "Bentornato mister"
Immagine top news n.2 Gasperini sulle spiegazioni di Open Var: "Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo..."
Immagine top news n.3 Infallibile quando subentra, non quando inizia la stagione: Nicola esonerato, Cagliari unica eccezione
Immagine top news n.4 Cremonese, Davide Nicola è stato esonerato: il comunicato del club grigiorosso
Immagine top news n.5 L'agente di Retegui a cena con Tare: il Milan sogna il grande colpo. Tutti i dettagli
Immagine top news n.6 Lautaro: "Ho 3 anni di contratto con l'Inter e voglio rimanere al top. Ma prima o poi tornerò al Racing"
Immagine top news n.7 Juventus, Yildiz: "Mai giocato per soldi. Al Bayern 11 anni, ma non ho avuto la loro fiducia. E ho detto ciao"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.3 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.4 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Yildiz è già meglio di Del Piero? Così la pensano gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Milan, chi scegliere tra Retegui e Vlahovic? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Cremonese, dispiace per Nicola. Yildiz-Del Piero, la penso così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Rakow-Fiorentina, Ndour: "Campo non in ottime condizioni ma niente scuse"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli: "La vittoria di Cremona aiuta a recuperare. Rakow fastidioso"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, prima seduta in archivio per Giampaolo. Ecco tutto il suo staff
Immagine news Serie A n.4 Bologna, domani c'è la Roma: a breve la conferenza stampa di Italiano
Immagine news Serie A n.5 Bologna, a breve la conferenza stampa di Ravaglia alla vigilia della Roma
Immagine news Serie A n.6 Youth League, Inter sconfitta dal Benfica ed eliminata. Il programma delle semifinali
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini si affida a Fiori e Fini. Per Ghedjemis prima panchina dopo 30 gare
Immagine news Serie B n.2 Da Palermo-Juve Stabia a Frosinone-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Europei 2032, Leccese sul San Nicola: "Impegno gravoso, da soli non possiamo farcela"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Portanova: "Rammarico per non aver vinto col Monza. Fascia? Un onore"
Immagine news Serie B n.5 Padova senza ultras almeno fino al 12/04: "Resteremo fuori fino all'apertura della Curva Sud"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Lombardo ha convinto: avanti con lui fino al termine della stagione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, il ds Pastore: "A gennaio preso il meglio che potevamo. Viali può lavorare su più soluzioni"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, 20 anni con Vigorito: "Tante cadute, ma con voi mi sono sempre rialzato"
Immagine news Serie C n.3 Catania, il dg Zarbano: "Esonero Toscano? A nostro avviso la squadra poteva fare di più"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, reso noto il calendario ufficiale di playoff e playout
Immagine news Serie C n.5 Benevento, la Serie B è questione di giorni: i conti della promozione matematica
Immagine news Serie C n.6 Viali nuovo tecnico del Catania. Grella: "A fine stagione valuteremo l'operato del mister"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rasmussen: "Orgogliosa di essere la prima australiana alla Juve. Surreale essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince