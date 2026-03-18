Frosinone, Alvini si affida a Fiori e Fini. Per Ghedjemis prima panchina dopo 30 gare

Per la sfida contro il Bari il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha deciso di rinunciare in un sol colpo alle due ali che stanno facendo le fortune della squadra ciociara: sia Fares Ghedjemis, dieci reti e miglior marcatore dei giallazzurri, sia Giorgi Kvernadze, cinque reti, si siederanno in panchina lasciando spazio a due innesti di gennaio come Antonino Fiori e Seydou Fini.

Il primo ha già inciso molto in questa sua nuova avventura con tre reti in otto presenze di cui una sola – contro la Sampdoria – da titolare, mentre per il secondo fin qui ci sono stati appena 46’ in campo spalmati su due gare e tanta panchina. Il classe 2006 è dunque alla sua prima da titolare con il Frosinone è ha una grande occasione per dimostrare il proprio valore e conquistare più spazio nel finale di stagione per far rifiatare qui giocatori che fin qui hanno fatto la differenza riposando però raramente: il georgiano infatti ha giocato 28 gare, saltandone dunque solo due, e partendo dalla panchina appena tre volte (quattro con oggi), mentre il franco-algerino per la prima volta è stato escluso dall’undici titolare dopo 30 giornate.

Le formazioni di Frosinone-Bari:

Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, J. Gelli, Calvani, Bracaglia; Caló, F. Gelli, Cichella; Fini, Raimondo, Fiori. A disposizione: Lolic, Pisseri, Ghedjemis, Koutsoupias, Gori, Kvernadze, Oyono J., Monterisi, Masciangelo, Bracaglia, Vergani, Kone. Allenatore: Massimiliano Alvini

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Odenthal, Cistana; Mane, Maggiore, Braunoder, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. A disposizione: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Cavuoti, Dickmann, Stabile, Nikolaou, De Pieri, Traore, Artioli, Cuni. Allenatore: Moreno Longo