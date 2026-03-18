Live TMW Domani Rakow-Fiorentina, Ndour: "Campo non in ottime condizioni ma niente scuse"

18:25 - Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, parla in conferenza stampa assieme al suo allenatore Vanoli, alla vigilia della sfida di Conference League sul campo dei polacchi del Rakow, valevole per il ritorno degli ottavi di finale.

18:33 - Inizia la conferenza stampa.

Qualche vostro pensiero è rivolto al manto erboso?

"Il campo non è in ottime condizioni ma non deve essere una scusa, vale anche per loro. Siamo concentrati sul fare il nostro meglio".

Il mister le chiede di calciare da fuori?

"In settimana lavoriamo molto sui tiri dal limite, per lui il mio ultimo gol è stato un po' fortunoso quindi non so... (ride, ndr) I tiri da fuori sono situazioni in più per trovare il gol, abbiamo chi calcia bene e le soluzioni balistiche sono molto importanti".

Si sta 'affezionando' a questa coppa?

"La Conference è una competizione europea e prestigiosa, io come credo tutta la Fiorentina ci siamo affezionati. E cerchiamo di dare il massimo, per provare ad andare più avanti possibile. Il nostro obiettivo rimane passare il turno domani e siamo concentrati al 100%".

Quanto manca al 'vero Ndour'?

"Io lavoro sempre al 110% per provare a raggiungere la mia 'esplosione'. Sono comunque un ragazzo di ancora 21 anni, sono arrivato alla Fiorentina a gennaio (del 2025, ndr) e non era facile entrare in un gruppo di grandi giocatori che faceva risultati. Quest'anno sto trovando più continuità e questo mi aiuta a crescere, ma ho ancora tanti anni di carriera e dei margini di miglioramento davanti".

Avete imparato un po' le lezioni dei vantaggi sciupati di recente?

"Gli errori ci fanno crescere, si impara, ma domani ripartiamo dallo 0-0. Sappiamo che loro sono una squadra buona, che attacca bene, dovremo essere concentrati fin dal primo minuto. Per non ripetere gli stessi errori e stare dentro il match per tutta la partita, cosa che il mister ci ripete spesso".

Che clima c'è nello spogliatoio?

"La vittoria di lunedì ci ha permesso di fare un passo avanti e staccarci dalla zona retrocessione, ma in campionato sappiamo che abbiamo 9 finali davanti da dover ancora giocare. Nello spogliatoio c'è un buon clima, il gruppo è unito e ha grandi leader. Questo ci sta aiutando e spero succederà anche domani".

18:54 - Terminata la conferenza stampa.