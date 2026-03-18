Reggiana, Portanova: "Rammarico per non aver vinto col Monza. Fascia? Un onore"

“Sì, c’è rammarico per non aver vinto, ma portare a casa un punto contro questo Monza, che punta alla Serie A, è davvero tanta roba”. Il centrocampista della Reggiana Manolo Portanova dopo lo 0-0 contro i brianzoli parla così della prestazione arrivata dopo la disfatta di Bari: “Spero che una partita come quella di Bari non ricapiti più, abbiamo fatto un ritiro punitivo com’era giusto che fosse e il mister ha lasciato da parte la tattica per cercare di entrare nei nostri cuori e dire che vista la prestazione ha toccato i punti fondamentali. Questa squadra non deve mai perdere questa mentalità”.

Portanova, come riporta Tuttoreggiana.com, torna poi sull’impatto del nuovo tecnico Rubinacci: “Il mister ha capacità di incidere sulla nostra mentalità e sul mondo di approcciare le partite. A Bari siamo entrati molli, mentre contro il Monza si è vista un’altra Reggiana fin dall’inizio. Se saremo sempre come stasera, sono sicuro che potremo fare altre imprese. -prosegue Portanova tornando sulla discussione al momento della sostituzione – Mi ha chiesto come stessi e io gli ho detto che avevo i crampi, ma ce la facevo tranquillamente. Ha capito male e mi ha cambiato, ma non ci sono stati problemi. Sto convivendo anche con una costola rotta, ma in questo momento è doveroso lottare e stare vicino alla squadra. Soprattutto ora che mi è stata affidata la fascia da capitano da Paolo Rozzio, devo essere ancora più vicino ai ragazzi. Sono onorato di indossarla per una città che mi ha accolto come un figlio”

Infine spazio alla prossima gara contro la Virtus Entella, un altro scontro diretto per la salvezza: “Tornare a essere quelli di Bari sarebbe molto brutto, se invece giochiamo come stasera (Ieri NdR) possiamo fare una buona partita. L’ideale ovviamente è non perdere e magari conquistare i tre punti, soprattutto ora che abbiamo diversi scontri diretti. Ottenere i tre punti è importante, ma in questo momento un pareggio non è da buttare via”.