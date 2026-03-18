La Lazio e la Nazionale perdono Zaccagni, Gasperini parla in conferenza: le top news delle 18

"Sarà una gara decisiva, da dentro o fuori e chiaramente diversa dal campionato". Parla così Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna. "Non c'è il pareggio e ci sono 90 minuti oltre ai supplementari e i calci di rigore. Sono partite diverse, ma ancora più affascinanti e particolari". I giallorossi ospitano i rossoblù nel secondo atto dell'euroderby, dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara, ma per Gasperini in conferenza stampa c'è spazio anche per tornare sulle polemiche arbitrali relative alla partita persa dalla Roma a Como nell'ultimo turno di campionato. Al tecnico della Roma viene chiesto un parere sulla spiegazione dell'AIA all'interno di Open Var sull'espulsione di Wesley: "Altre domande? Quando ti senti preso in giro devi fare un po' la faccia da scemo... così non metti in difficoltà nessuno", la risposta decisa di Gasperini sull'episodio per il quale tra l'altro il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso della società giallorossa.

Marco Giampaolo è ufficialmente il nuovo allenatore della Cremonese. Ad annunciarlo è stato il club grigiorosso con il seguente comunicato: "U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra. Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro".

Brutte notizie per Maurizio Sarri e la Lazio. Mattia Zaccagni, capitano dei biancocelesti, ha infatti riportato una lesione muscolare e dovrà stare ai box per almeno 30-40 giorni. Questo il comunicato del club biancoceleste: "Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero". Tegola anche per Rino Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana che non potrà contare sull'esterno biancoceleste per le due partite che daranno l'accesso al Mondiale di USA, Canada e Messico della prossima estate,