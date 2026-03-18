Sospiro di sollievo Inter: Lautaro fuori dalle convocazioni dell'Argentina. Ci sono due del Como
L'Argentina, al posto della Finalissima contro la Spagna che è stata cancellata nelle scorse ore per via della crisi in Medio Oriente, affronterà in amichevole il Guatemala. Per l'occasione, però, non ci sarà Lautaro Martinez, capitano dell'Inter alle prese con il recupero dall'infortunio muscolare patito contro il Bodo/Glimt. Presenti invece i due talenti del Como, Perrone e Nico Paz, oltre a Tomas Palacios, difensore dell'Inter in prestito all'Estudiantes..
Di seguito la lista di Scaloni:
Portieri: Emiliano Martinez, Rulli, Musso
Difensori: Molina, Montiel, Romero, Balerdi, Senesi, Tomas Palacios, Tagliafico, Rojas, Acuna
Centrocampisti: Paredes, Perrone, Mac Allister, Enzo Fernandez, Barco, De Paul, Palacios
Attaccanti: Messi, Nico Paz, Prestianni, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José Lopez, Alvarez