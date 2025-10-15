Lazio, Dia è ancora a mezzo servizio: il senegalese resta in dubbio per l'Atalanta

Maurizio Sarri continua a fare la conta degli indisponibili a Formello, dove l’emergenza in casa Lazio non accenna a diminuire. Tra i nuovi problemi figura anche Boulaye Dia, fermato nuovamente da un fastidio alla caviglia destra. L’attaccante senegalese, già tormentato da questo infortunio nella passata stagione, non ha potuto rispondere alla convocazione della sua Nazionale ed è rimasto a Roma per sottoporsi a un programma di lavoro personalizzato.

Il suo recupero sarebbe fondamentale in vista della delicata sfida contro l’Atalanta, soprattutto considerando l’assenza prolungata di Taty Castellanos . Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dia ha svolto ieri solo parte dell’allenamento con il gruppo, in un test utile per valutare le sue condizioni. L’obiettivo è tornare pienamente a disposizione entro domani, ma molto dipenderà dalle sensazioni degli ultimi giorni di preparazione.

Sarri spera di poter contare su di lui almeno per la panchina, consapevole dell’importanza del suo apporto offensivo in un momento così complicato per la squadra. Il tecnico biancoceleste incrocia le dita: recuperare Dia, anche solo per uno spezzone, potrebbe rivelarsi una carta decisiva per affrontare l’Atalanta con maggiori soluzioni e più peso in avanti.