Lazio, Dia: "Da un pò che non vinciamo due partite consecutive. Su Baroni..."

L'attaccante della Lazio, Boulaye Dia, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Lazio-Torino.

Che cosa è scattato dopo il derby?

"Fa male perdere un derby a casa, dovevamo mettere la testa giusta e lo abbiamo fatto bene".

Tu e il Taty perche vi riuscite a trovare così bene?

"Lui sa giocare a calcio, ogni giocatore ha la sua importanza per la squadra, vanno trovati movimenti e spazi".

Cosa ti ha lasciato Baroni e quanto importante batterlo?

""Da un pò che non vinciamo due partite consecutive, oggi è avversario e va sempre battuto. Mi ha insegnato tanto l'anno scorso".