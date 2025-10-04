Lazio, Dia: "Da un pò che non vinciamo due partite consecutive. Su Baroni..."
L'attaccante della Lazio, Boulaye Dia, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Lazio-Torino.
Che cosa è scattato dopo il derby?
"Fa male perdere un derby a casa, dovevamo mettere la testa giusta e lo abbiamo fatto bene".
Tu e il Taty perche vi riuscite a trovare così bene?
"Lui sa giocare a calcio, ogni giocatore ha la sua importanza per la squadra, vanno trovati movimenti e spazi".
Cosa ti ha lasciato Baroni e quanto importante batterlo?
""Da un pò che non vinciamo due partite consecutive, oggi è avversario e va sempre battuto. Mi ha insegnato tanto l'anno scorso".
